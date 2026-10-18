Всего за четыре дня украинские войска смогли достать до трёх из пяти дата-центров "Яндекса". Обстрелы объектов привели к многочисленным сбоям в работе онлайн-платформ, в которых нуждаются как пользователи, так и бизнес.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
- Где генеральша Ше...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым