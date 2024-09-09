Армия получила после начала спецоперации более 9 млн некачественных сухпайков

Арестованные по делу о растрате руководители Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных сухпайков, преступление было совершено в 2022–2023 гг.
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