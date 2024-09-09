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Армия получила после начала спецоперации более 9 млн некачественных сухпайков

Армия получила после начала спецоперации более 9 млн некачественных сухпайков

Арестованные по делу о растрате руководители Грязинского пищевого комбината обвиняются в поставках в Вооруженные силы РФ более 9,1 млн некачественных сухпайков, преступление было совершено в 2022–2023 гг.

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Комментарии
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Эдуард Тихомиров
Молодец! Сегодня те, кто возвеличивают этого монстра, наносят большой вред нашему обществу. Именно сталинскую &quot;вертикаль&quot; безответственности и насадил нынешний &quot;культ личности без личночти&quot;.
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