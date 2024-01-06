Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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ТАКИЕ ФОКУСЫ С ПУТИНЫМ НЕ ПРОЙДУТ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЗАЧЕМ ПАШИНЯН ПРИЕЗЖАЛ В РОССИЮ

ТАКИЕ ФОКУСЫ С ПУТИНЫМ НЕ ПРОЙДУТ: СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЗАЧЕМ ПАШИНЯН ПРИЕЗЖАЛ В РОССИЮ

Пашинян решил устроить любимый фокус, который с 2004 года мы наблюдали в исполнении совсем другой страны, слишком хорошо нам известной сегодня.

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Комментарии
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serioja Сажин
С Путиным многие фокусы проходят не зависящие от него.😁
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1 час.
Ринат Ахметуллин
Их нужно ставить на место сразу, пока они через несколько лет с помощью пиндосни не превратились в Усраину2.
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56 мин.
Ольга Бродовщук
Невозможно отделять экономику от политической составляющей. Это мы проходили по Политэкономии в институте.
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12 мин.

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