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Под Красноярском фура столкнулась с рейсовым пассажирским автобусом

Под Красноярском фура столкнулась с рейсовым пассажирским автобусом

На трассе Р-257 «Енисей» произошло столкновение фуры и рейсового пассажирского автобуса.Полиция Красноярского края уточнила, что ДТП случилось на загородной трассе в районе деревни Верхняя Бирюса.

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