The United States plans to provide up to $20 billion in investment and financing for strategic projects in Argentina through the end of 2027.
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