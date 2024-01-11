© AP / Emilio Morenatti Елена Мурзина Пока идёт обсуждение нового закона о мобилизации на Украине, политики соревнуются в оценках и рассуждают, что да как будет, ситуация уже резко изменилась Закона еще нет, но он как бы уже есть – и, к сожалению, действует.
"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на Украине
Комментарии
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Россиянин
А вооруженное сопротивление конечно же боятся оказать. А ведь если бы мужики начали просто отстреливаться и расстреливать эти "зондеркоманды", был бы реальный шанс остаться живыми. Тем более, на Украине сейчас достать автомат и патроны к нему, да запастись гранатами, не проблема. Продается все. Пока не начнут расстреливать военкомов, так и будут жить в страхе. И совсем нет гарантии, что не отследят.
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