"Тикайте, бабы, огородами!" Истерика Залужного и мобилизация женщин на Украине

Россиянин

А вооруженное сопротивление конечно же боятся оказать. А ведь если бы мужики начали просто отстреливаться и расстреливать эти "зондеркоманды", был бы реальный шанс остаться живыми. Тем более, на Украине сейчас достать автомат и патроны к нему, да запастись гранатами, не проблема. Продается все. Пока не начнут расстреливать военкомов, так и будут жить в страхе. И совсем нет гарантии, что не отследят.