В Ижевске вовсю готовятся к перезапуску производства Lada Largus. В конце января будет сварен первый кузов из панелей, сделанных на предприятии

АвтоВАЗ планомерно реализует проект по возобновлению производства Lada Largus в России – в Ижевске. По словам генерального директора завода Александра Богачёва, в конце января на предприятии сварят первый кузов из узлов, произведённых непосредственно в Ижевске.
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