Ремонт улицы Бабушкина стартовал в Чите

Что сделают в рамках ремонта одной из центральных улиц забайкальской столицы.Приведение в порядок в Чите улицы Бабушкина начались с того, что рабочие демонтировали старые бордюры и ограждение между встречными полосами.
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