«Мы их ждали»: как штурмовики ВСУ молились на спасение армией России

Боевики Вооруженных сил Украины на позициях в Авдеевке в ДНР надеялись на спасение войсками России. Об этом рассказал пленных штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко в беседе с ТАСС.