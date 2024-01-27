«Мы их ждали»: как штурмовики ВСУ молились на спасение армией России

Боевики Вооруженных сил Украины на позициях в Авдеевке в ДНР надеялись на спасение войсками России. Об этом рассказал пленных штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко в беседе с ТАСС.
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