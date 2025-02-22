Стоимость порции блинов на Масленицу в 2025 году – во сколько обойдутся угощения с икрой и вареньем Евгения КомароваС красной икрой, вареньем, творогом – блины на Масленицу могут быть с разными начинками, но стоимость порции однозначно вырастет для россиян в 2025 году.
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