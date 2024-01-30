Рычаг давления: почему в Госдепе заявили, что США не выводят войска из Сирии

Соединённые Штаты не выводят свои войска из Сирии, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Ранее СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепартаменте сообщали, что Белый дом якобы не видит необходимости сохранять американский контингент в Сирии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии