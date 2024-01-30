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Рычаг давления: почему в Госдепе заявили, что США не выводят войска из Сирии

Рычаг давления: почему в Госдепе заявили, что США не выводят войска из Сирии

Соединённые Штаты не выводят свои войска из Сирии, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Ранее СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне и Госдепартаменте сообщали, что Белый дом якобы не видит необходимости сохранять американский контингент в Сирии.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Значит их вынесут
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