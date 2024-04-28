Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В России изменилось отношение к "звёздам"

В России изменилось отношение к "звёздам"

Пишут, что в обществе изменилось отношение к артистами и музыкантам, теперь их личные взгляды интересны публике, и если они не соответствуют настроению общества, то публика отворачивается от "звёзд", лишая не только популярности, но ещё и дохода.

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