"Один заявил, что мне надо пить "Оземпик", а второй сказал, что я слишком худая". Дочь Риз Уизерспун высмеяла хейтеров, которые обсуждают её тело

Дочь Риз Уизерспун Ава Филипп, которую часто сравнивают с мамой из-за поразительного сходства, в новом видео в тиктоке высмеяла хейтеров, обсуждающих её тело, и назвала бодишейминг "токсичным поведением".
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