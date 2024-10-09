В Приморье обнаружен краснокнижный тунец, достигающий 450 килограммов веса

В Приморском крае обнаружен краснокнижный тунец, отличающийся внушительными габаритами. О редком тропическом хищнике, неожиданно оказавшемся в водах северной части Приморья, рассказали специалисты Сихотэ-Алинского заповедника, сообщает PRIMPRESS.
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