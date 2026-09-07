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СКА показал форму, посвященную 80-летию клуба: «Ретро-комплект сочетает детали игровых свитеров разных лет. Каждый из этапов становления хоккея на берегах Невы был по-своему важен»

СКА представил особую форму в честь 80-летнего юбилея клуба. «Каждый из этапов становления хоккея с шайбой на берегах Невы был по-своему важен и бесконечно ценен – от первых игр на открытом стадионе на Крестовском острове, до первой бронзы в 1971-м, первого Кубка Гагарина в 2015-м, первой победе в чемпионате страны в 2017-м и нынешних времен.

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