Конец света: Молдавия и Приднестровье готовятся к крупнейшему энергокризису

Молдавия и Приднестровье ввели режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса. Дело в том, что с 1 января перестает действовать контракт на прокачку российского газа через территорию Украины, Кишинев и Тирасполь останутся без традиционного источника голубого топлива.