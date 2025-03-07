От сделки «зерновой» к сделке «редкоземельной»: названия меняются, намерения обвести Россию вокруг пальца - нет

СК Сергей Ковалев ага, - "Трамп хочет окончания войны"! да ему насрать - да/нет,- суть глубже, - задача оптимизироваться, сбросив лишние расходы, но при этом не уронить Европу ниже плинтуса, ибо а кого потом кушать... свалить конфликт на ЕС и "умыть руки" нельзя, ибо тогда Европа накроется тем самым медным тазом. а это в планы кукловодов входить не может. но и пойти в моменте на соглашение о мире на условиях России им никак нельзя... торг будет продолжаться. а тем временем ...

Светлана Ефименко чтоб не говорить плохо но им доверятьнельзя! что этот еврейский наркоша, что турки ,и америкосы как в пословице "что они думают русские пальцем сделаны и их можно посточнно обманывать"! еще хорошая пословица "обжегся на молоке будешь дуть и на холодную воду!"не верь соседу все равно обманет!так как нас все пытаются обвести вокруг " пальца"и все забрать! чем больше доверяешь тем больше потом проверяешь!