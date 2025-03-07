Медвежий угол
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Медвежий угол

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От сделки «зерновой» к сделке «редкоземельной»: названия меняются, намерения обвести Россию вокруг пальца - нет

От сделки «зерновой» к сделке «редкоземельной»: названия меняются, намерения обвести Россию вокруг пальца - нет

Сделка по редкоземельным металлам, на которую особый упор делает администрация Трампа, может оказаться отнюдь не такой прозрачной, как представляется на текущий момент.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
ага, - &quot;Трамп хочет окончания войны&quot;! да ему насрать - да/нет,-  суть глубже, - задача оптимизироваться, сбросив лишние расходы, но при этом не уронить Европу ниже плинтуса, ибо а кого потом кушать... свалить конфликт на ЕС и &quot;умыть руки&quot; нельзя, ибо тогда Европа накроется тем самым медным тазом. а это в планы кукловодов входить не может. но и пойти в моменте на соглашение о мире на условиях России им никак нельзя... торг будет продолжаться. а тем временем ...
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9 час.
Светлана Ефименко
чтоб не говорить плохо но им доверятьнельзя! что этот еврейский наркоша, что турки ,и америкосы как в пословице &quot;что они думают русские пальцем сделаны и их можно посточнно обманывать&quot;! еще хорошая пословица &quot;обжегся на молоке будешь дуть и на холодную воду!&quot;не верь соседу все равно обманет!так как нас все пытаются обвести вокруг &quot; пальца&quot;и все забрать! чем больше доверяешь тем больше потом проверяешь!
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7 час.
Ч
Чужестранка
Как бы к Трампу не относились, но он предприниматель - коммерсант, а это значит, что обманет и глазом не моргнёт! Надо СВО довести до конца...
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1 час.
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