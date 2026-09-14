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Царьград

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В Ступино при пожаре из-за бойлера погибли мужчина и женщина

В Ступино при пожаре из-за бойлера погибли мужчина и женщина

Тринадцатого сентября в посёлке Октябрьский городского округа Ступино загорелся частный жилой дом. Во время тушения пожара были найдены тела мужчины и женщины, проинформировали в Главном управлении МЧС России по Московской области.

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