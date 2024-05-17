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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Летом всегда готовлю «Бархатный» суп. Вкуснее прочих супов, а главное варить ничего не нужно

Я называю этот зеленый суп бархатным потому, что он очень нежный по текстуре и просто тает во рту! А еще он хорошо освежает в жару и насыщает надолго! Смело могу сказать, что это один из моих самых любимых овощных супов.

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