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Царьград

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Депутат Чаплин разъяснил порядок перерасчёта платы за воду

Депутат Чаплин разъяснил порядок перерасчёта платы за воду

Депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что если температура горячей воды в квартирах падает ниже 40 градусов, плата за услуги может быть пересчитана по тарифу на холодное водоснабжение.

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