Стало известно, когда начнется восстановление Авдеевки

По всей вероятности, город будут восстанавливать Восстановительные работы в Авдеевке могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.
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