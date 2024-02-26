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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Стало известно, когда начнется восстановление Авдеевки

Стало известно, когда начнется восстановление Авдеевки

По всей вероятности, город будут восстанавливать Восстановительные работы в Авдеевке могут начаться, когда линия фронта будет отодвинута на безопасное расстояние, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

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