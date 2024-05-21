Военкоры сегодня: 1) Ура, посадили! 2) Ура, садят генерала! 3) Он из ведомства Шойгу! Чистка! 4) Эм.
Скакол не может не скакать... или как устроить в России укроину...
Комментарии
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Людмила Фирстова
Галина, а Вы ещё раз прочитайте, там есть и факты,и выводы...
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12 час.
Александр Симаков
Если Вы не сможете понять написанное, это не значит, что статья неумная. Возможно это значит, что неумная - Вы! 😂
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7 час.
Иван Агеев
Вы грубиян, Саша. Можно же было написать, "неумная та, что читает"😀
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5 час.
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