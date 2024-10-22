Арестович* поддержал идею раздела Украины по «немецкому сценарию»

Удачным для Украины окончанием конфликта мог бы стать раздел страны по «немецкому варианту», считает бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов).
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