Танковые подразделения группы Вооружённых сил Российской Федерации «Север» на территории курского приграничья выполняют задачи по ликвидации проникших на областную территорию подразделений ВС киевского режима.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии