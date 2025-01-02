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Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» против «Селтика»

После 18 матчей «Селтик» лидирует в таблице, опережая идущих вторыми «Рейнджерс» на 14 очков. Чемпионат Шотландии 21-й тур Рейнджерс – Селтик Дата проведения 2 января, 18:00, «Айброкс» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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