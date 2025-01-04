Счета по делу о взятке экс-замглавы правительства Омской области арестовали

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Омской области Владимира Куприянова, обвиняемого в получении крупной взятки, суд принял решение об аресте четырёх банковских счетов.
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