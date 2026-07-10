Украина призвала Совбез ООН принять резолюцию о немедленном прекращении огня, пишет «Укринформ». «Поэтому мы вновь призываем членов Совета Безопасности немедленно внести проект резолюции о немедленном и безусловном прекращении огня», — приводит агентство слова заместителя постоянного представителя Украины при ООН Владимира Павличенко.
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