26,10,24 Угледар - Новоукраинка Боевые действия в районе Угледара. Пехотное подразделение ВС РФ занимает позицию в лесополосе на ближайших подступах к Новоукраинке.
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26,10,24 Угледар - Новоукраинка Боевые действия в районе Угледара. Пехотное подразделение ВС РФ занимает позицию в лесополосе на ближайших подступах к Новоукраинке.
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