Трамп и Байден одержали победы в праймериз от своих партий в "супервторник"

Президент Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп одержали победы в праймериз от своих партий в "супервторник" – день в календаре предварительного голосования в 15 штатах, когда на кону стоит наибольшее количество делегатов.
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