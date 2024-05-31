В ХАМАС положительно оценили предложение Байдена по прекращению огня

Палестинское движение ХАМАС готово изучить возможные варианты осуществления сделки Израиля по прекращению огня в секторе Газа, представленной сегодня президентом США Джо Байденом, говорится в заявлении движения в Telegram.
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