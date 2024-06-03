53-летняя телеведущая объяснила отказ от фотошопа на снимках в нижнем белье

Телеведущая Лакшми заявила, что поддерживает бодипозитив отказом от фотошопа Популярная американская телеведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми показала несовершенства тела на новых откровенных снимках и объяснила отказ от фотошопа.
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