53-летняя телеведущая объяснила отказ от фотошопа на снимках в нижнем белье

Телеведущая Лакшми заявила, что поддерживает бодипозитив отказом от фотошопа Популярная американская телеведущая индийского происхождения, модель и актриса Падма Лакшми показала несовершенства тела на новых откровенных снимках и объяснила отказ от фотошопа.