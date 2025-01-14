На Кубани значительно сократили вывоз песка с мазутом

В несколько раз уменьшилось количество «замазученного песка», вывозимого с побережья Кубани после разлива нефтепродукта из-за крушения в Керченском проливе двух танкеров, 14 января сообщает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края.
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