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Сообщается о появлении в рядах ВСУ переброшенных из Сирии боевиков террористической группировки «Аджнад Аль-Кавказ»

Сообщается о появлении в рядах ВСУ переброшенных из Сирии боевиков террористической группировки «Аджнад Аль-Кавказ»

Украина уже давно превратилась в террористическое государство, но на Западе стараются этого не замечать, хотя на территории этой страны находится большое количество объявленных в международный розыск террористов из бывших республик Советского Союза, воюющих на стороне ВСУ, причем официально.

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