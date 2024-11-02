Уголовное дело возбудили по факту смерти петербурженки в клинике пластической хирургии

Назначен комплекс необходимых экспертиз Следственный отдел Приморского района ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье 238 Уголовного кодекса РФ, часть 2, пункт «в» (предоставление услуг, не соответствующих требованиям безопасности).
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