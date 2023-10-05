Маск призвал создать комиссию для наказания чиновников

ВАШИНГТОН, 6 октября, ФедералПресс. Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывшая Twitter) заявил о необходимости создания в США специальной комиссии, которая бы отслеживала злоупотребления чиновников.