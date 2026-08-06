Кто может получить выплату пострадавших в ЧС в Феодосии: обновлённый список адресов

Глава администрации Феодосии Владимир Ким опубликовал обновлённый перечень адресов, жители которых могут подать заявление на единовременную выплату в связи с отсутствием электроснабжения более 48 часов непрерывно по состоянию на 13:00 5 августа 2026 года.
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