Кто может получить выплату пострадавших в ЧС в Феодосии: обновлённый список адресов

Глава администрации Феодосии Владимир Ким опубликовал обновлённый перечень адресов, жители которых могут подать заявление на единовременную выплату в связи с отсутствием электроснабжения более 48 часов непрерывно по состоянию на 13:00 5 августа 2026 года.