В кузбасском доме обвалился потолок прямо в квартиру

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 4 апреля сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» из-за обрушения потолка.