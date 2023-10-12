От дома до автосервиса: почему дороги в Нижнем Новгороде разрушаются через месяц после ремонта

Дороги в центре города, которые совсем недавно приводили в порядок, уже вновь нуждаются в ремонте. К такому выводу пришли эксперты нижегородского Общественного народного фронта после проведённой проверки.
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