⚡️ В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО «По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны.
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⚡️ В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО «По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны.