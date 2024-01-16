Сотрудник склада Wildberries в Шушарах дважды признался в поджоге. А после "исчез"

Сотрудник склада Wildberries в Шушарах признался в поджоге здания. А следом удалил свой аккаунт.По данным телеграм-канала SHOT, один из сотрудников сгоревшего склада за две недели до ЧП писал коллегам, что склад "скоро будет гореть".
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