Дети бойцов СВО из Альметьевска бесплатно отдохнут в зимних лагерях

Дети военнослужащих из Альметьевского района смогут бесплатно отдохнуть в зимних лагерях Татарстана. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в этом году в лагерях будет организовано две смены, которые предложат детям от 7 до 15 лет не только отдых, но и образовательные программы.
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