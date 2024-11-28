Дети бойцов СВО из Альметьевска бесплатно отдохнут в зимних лагерях

Дети военнослужащих из Альметьевского района смогут бесплатно отдохнуть в зимних лагерях Татарстана. Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в этом году в лагерях будет организовано две смены, которые предложат детям от 7 до 15 лет не только отдых, но и образовательные программы.