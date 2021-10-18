Комсомольская правда

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Около двух тысяч квартир купили у города москвичи и представители бизнеса

Около двух тысяч квартир купили у города москвичи и представители бизнеса

На городских торгах можно найти все необходимое для бизнеса и жизни. Горожане и предприниматели купили за девять месяцев 2021 года почти две тысячи квартир.

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