Трамп признался, что его спасли нелегальные мигранты во время покушения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп остался жив после нападения на него на митинге в штате Пенсильвания 13 июля 2024 года, потому что во время выстрела повернулся к экрану, чтобы увидеть таблицу о нелегальных приезжих.
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