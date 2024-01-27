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Lenovo Tab K11 представлен с емкостью батареи 7040 мА·ч, процессором, как у Redmi 12 и обновлениями до 2028 года.

Lenovo Tab K11 представлен с емкостью батареи 7040 мА·ч, процессором, как у Redmi 12 и обновлениями до 2028 года.

Lenovo расширила свой ассортимент планшетов новой моделью под названием Tab K11. Это доступное устройство, которое построено на 12-нанометровом чипе MediaTek Helio G88 (такой же как в Redmi 12 и Honor X8a).

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