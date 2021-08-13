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Не/объективно о либералах. Евгений Кафельников. Теннис, твиттер и голова

Не/объективно о либералах. Евгений Кафельников. Теннис, твиттер и голова

Не/объективные заметки Евгений Кафельников в 90-х был очень популярен как чуть ли не единственный успешный спортсмен из страны, идущей по пути демократии.

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Валерий Пашнин
Почему люди, прожив и получив все от России, начинают на нее гадить? На что они надеются? Или ....
Катерина
Кафельников был не плохим спортсменом... Привык жить на широкую ногу... В теннисе вышел в тираж. Ни в чём другом не состоялся. Все вокруг стали виноватые... и потекла желчь... Много таких звезданутых... Жил богатырь на свете. Явно – не самый слабый. Был богатырь, и – нету. Жалко богатыря. Страшное испытанье: медные трубы славы! Соображали предки. Слов не бросали зря.
Владимир ШУСТ
А с стоит ли об этом говорить и вспоминать, если бы он на своих детках показал как правильно надо воспитывать,а то ... Сплошная пустота.
Вадим Белецкий
Для меня Женя Кафельников всегда ассоциируется с Алкашом Ельциным и, любовью этого мерзавца к большому теннису - а всё, что было связано с этим негодяем, для меня носит, ну исключительно отрицательный характер - я даже к тому же волейболу, стал хуже относится и, только по одной причине - что в него любил играть этот ублюдок, разрушивший мою Родину СССР, ради своей никчемной власти - тем самым полностью сломав жизни, у десятков миллионов ни в чём не повинных советских людей, 25 миллионов русских превратив в притесняемых иностранцев!
Владимир Колесников
Спортсменов вообще даже близко к политике подпускать нельзя, если не желать свой стране и народу большого горя.
дмитрий казанцев
Кафель отстойный ватерклозетный
Алексей Сафронов
Читая про гермафродита-кафельникова, становиться ясным кого имел ввиду алкаш-елькин, когда своеобразно говорил - "вот такая млять загогулина". И все же, даже при всей русофобской гадливости и к тому же ненасытности нашей либирастии, для излечения сего недуга, хочется пожелать им добра: почаще питаться собственным дерьмом.
Михаил Андреев
Он тут умудрился на помойке ,,Эхо,, обгадиться жидко.))) Ну вот, что с ним случилось такого ,что он стал таким 32расом?
Александр Смолин
Ребята уехавшие туда, слушая и читая их СМИ о кровавом режиме все пытаются посоветовать российскому народу как надо жить, не понимая что сами они втягиваются в план по уничтожению России. Мне самому приходится сталкиваться с такой проблемой, что родственники выехавшие подзаработать начинают поучать это не так, это по другому. Я видел ихние телеканалы , допустим в Германии я нашел только ВВС, из информации и думаете по этому каналу нас медом мажут. Они не знают о нашей жизни от слова совсем. Они не видят и не знают как у нас ремонтируются дороги, а они ремонтируются, даже вопреки протестам водителей, как обустраиваются города и даже деревни, все это делается, это может увидеть каждый если не прикрыл взгляд жаллюзями либерастичества, страна меняется и в лучшую сторону. Меня сейчас загнобленный, сколько получаешь, за подобный типа вымер, получаю пенсию 15т.р и работаю пока.
Александр Смолин
Телефон гадит и меняет слова, сообщаю, загнобят, высер и т.д.
Наталья Андросова
У нас все плохие,кто против. А нормально,что у нас присылают письма с предложением голосовать онлайн и за за это сулят участие в розыгрыше квартиры и других материальных благ? Что это? За то ,что ты не пойдёшь голосовать ? По-моему,здесь даже дураку все понятно
Александр Смолин
Жуликам не отвечают их посылают!
Сергей Гре_в
жидор он сраный
Владимир Ефимкин
Я солидарен с Вами, автор, обидно только, хоть таких мразей как Кафельников, на всю Россию - проценты, всё-таки 37год ИМ необходим, иначе получается: - "А Васька слушает, да ест!"
Борис Осипов
Котищев
Просто, ГНИДА!
Адольф Пешков
А чего это вас заклинило на Кафельникове? А сколько таких околачивается у кремля и харчуются у Миллера. Наверняка Миллера планировали вместо ненавистного всей российской шпане Батька. Но Батька - не ваш любимый Путин, который вас до сих пор кормит на халяву. Он быстро повыбивал всем желающим белорусской картошки и молока зубы. Заткнулись.

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