Средний платеж коллекторам вырос почти на 14% с начала года

Россияне начали лучше выплачивать долги — средний размер перевода от должника за январь-март вырос на 13,8%, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
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