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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Уже смирился». Джош Харт планирует играть с недолеченной травмой пальца до конца карьеры

Защитник «Никс» Джош Харт играет с фиксатором на безымянном пальце правой руки. Палец был травмирован в плей-офф в 2025 году.

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