Cohesity завершает слияние с Veritas; Вот как они будут интегрированы

Компания Cohesity, специализирующаяся на защите данных, завершила слияние с подразделением Veritas по защите корпоративных данных, в результате чего образовалась единая компания с 12 000 клиентов, стоимость которой оценивается в 7 миллиардов долларов.
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