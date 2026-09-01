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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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В Крыму выпустили первых специалистов по здоровому образу жизни и питанию

В Крыму выпустили первых специалистов по здоровому образу жизни и питанию

В Крыму подготовили 13 выпускников нового профиля по программе «Специалист по организации здорового образа жизни и питания».

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