В Крыму выпустили первых специалистов по здоровому образу жизни и питанию

В Крыму подготовили 13 выпускников нового профиля по программе «Специалист по организации здорового образа жизни и питания».
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