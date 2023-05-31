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Кадыров заявил о передислокации «Ахмата» в ДНР

Кадыров: чеченский спецназ «Ахмат» передислоцирован в ДНР для активных боевых действий Спецназ «Ахмат» переброшен на марьинское направление, его задача — проведение наступательных действий и взятие под контроль населенных пунктов, сообщил Кадыров.

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